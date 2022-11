Rival do Brasil na Copa do Mundo, Suíça divulga convocados

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/11/2022 - 10:50 Compartilhe

SÃO PAULO, 9 NOV (ANSA) – A seleção da Suíça, que mandou a Itália para a repescagem das eliminatórias e vai encarar o Brasil na Copa do Mundo do Catar, revelou a lista dos jogadores convocados para o torneio da Fifa.

O país estava no mesmo grupo da Azzurra nas eliminatórias europeias. Os suíços superaram a tetracampeã e ficaram em primeiro da chave, se classificando diretamente para o Mundial de 2022.

Na Copa, a Suíça caiu na mesma chave do Brasil e vai encarar a equipe liderada por Tite no dia 28 de novembro. O duelo será válido pela segunda rodada do grupo G e acontecerá em Doha.

O técnico Murat Yakin chamou dois jogadores que atuam no futebol italiano, que foram o experiente lateral Ricardo Rodríguez, do Torino, e o jovem meio-campista Michel Aebischer, do Bologna.

Outros jogadores bem conhecidos do futebol internacional lembrados pelos suíços são Yann Sommer, Manuel Akanji, Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka e Denis Zakaria.

– Confira a lista dos convocados – Goleiros: Gregor Kobel, Philipp Kohn, Jonas Omlin e Yann Sommer; Defensores: Manuel Akanji, Eray Komert, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez, Fabian Schär e Silvan Widmer; Meias: Michel Aebischer, Christian Fassnacht, Edimilson Fernandes, Fabian Frei, Remo Freuler, Ardon Jashari, Fabian Rieder, Djibril Sow, Renato Steffen, Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka e Denis Zakaria; Atacantes: Breel Embolo, Noah Okafor, Haris Seferovic e Ruben Vargas. (ANSA).

