Rival desiste e Nadal avança à 3ª rodada do US Open; Medvedev e Zverev vencem

Rafael Nadal não precisou suar para alcançar a terceira rodada do US Open. Na noite desta quinta-feira, o número dois do mundo contou com o abandono do australiano Thanasi Kokkinakis para se classificar sem qualquer esforço. O 203º do ranking, com histórico de lesões, desistiu do Grand Slam norte-americano em razão de dores no ombro direito.

Na terceira rodada, o vice-líder do ranking vai enfrentar o sul-coreano Hyeon Chung, que avançou ao superar uma batalha de cinco sets sobre o espanhol Fernando Verdasco por 1/6, 2/6, 7/5, 6/3 e 7/6 (7/3). Ex-número 19 do mundo, Chung voltou a competir de forma mais frequente no início deste ano, ainda em nível challenger, após problemas por lesão no ano passado. Ele se destacou em 2018 ao alcançar a semifinal do Aberto da Austrália

Já os demais cabeças de chave que entraram em quadra nesta quinta precisaram mostrar serviço para avançarem em Nova York. O russo Daniil Medvedev, quinto pré-classificado, precisou de quatro sets para superar o boliviano Hugo Dellien por 6/3, 7/5, 5/7 e 6/3. Na sequência, ele enfrentará o espanhol Feliciano López, que bateu o japonês Yoshihito Nishioka por 6/7 (7/9), 6/0, 6/4 e 6/4.

O alemão Alexander Zverev, sexto cabeça de chave, superou o local Frances Tiafoe em cinco sets: 6/3, 3/6, 6/2, 2/6 e 6/3. Seu próximo adversário será o esloveno Aljaz Bedene, que derrotou o francês Benoit Paire por 4/6, 6/7 (3/7), 6/2, 7/5 e 7/6 (7/4).

Já o suíço Stanislas Wawrinka, campeão em Nova York em 2016, venceu o francês Jeremy Chardy por 6/4, 6/3, 6/7 (3/7) e 6/3. O tenista da Suíça duelará com o italiano Paolo Lorenzi, algoz do sérvio Miomir Kecmanovic por 7/6 (13/11), 6/7 (2/7), 7/6 (7/2), 3/6 e 6/3.

Acostumado a polêmicas, o australiano Nick Kyrgios voltou a vencer na quadra dura do US Open, após afirmar que a ATP é “corrupta” – ele está sendo investigado por conta das declarações. Nesta quinta, ele derrotou o francês Antoine Hoang por 6/4, 6/2 e 6/4. Na terceira rodada, o australiano enfrentará o russo Andrey Rublev, que contou com o abandono do francês Gilles Simon após vencer o set inicial por 6/2.

Após atuações irregulares nas duas primeiras rodadas, o suíço Roger Federer conheceu seu adversário da terceira rodada. Será o britânico Daniel Evans, que derrotou o francês Lucas Pouille por 6/4, 6/3, 6/7 (4/7) e 6/4.

Também avançaram nesta quinta os locais Denis Kudla, Tennys Sandgren e John Isner, o argentino Diego Schwartzman, o belga David Goffin, o francês Gael Monfils, o canadense Denis Shapovalov e os espanhóis Pablo Carreño-Busta e Pablo Andujar.

Nas duplas, o brasileiro Marcelo Demoliner foi superado logo na estreia pelos alemães Kevin Krawietz e Andreas Mies, campeões de Roland Garros, por 6/4 e 7/5. Demoliner jogou ao lado do britânico Dominic Inglot.

FEMININO – Na outra chave de simples da competição americana, a dinamarquesa Caroline Wozniacki fez valer a maior experiência para superar a local Danielle Collins por 4/6, 6/3 e 6/4. A ex-número 1 do mundo enfrentará na terceira rodada a jovem canadense Bianca Andreescu, que ganhou da belga Kirsten Flipkens por 6/3 e 7/5.

Se Collins decepcionou a torcida, a jovem Cori Gauff voltou a empolgar o público. A tenista de apenas 15 anos, que surpreendeu em Wimbledon, avançou na chave americana ao superar a húngara Timea Babos por 6/2, 4/6 e 6/4. Agora, terá um desafio mais complicado pela frente: enfrentará a japonesa Naomi Osaka, número 1 do mundo e atual campeã do US Open.

Em outros resultados desta quinta, avançaram na chave feminina a croata Donna Vekic, a estoniana Anett Kontaveit, a alemã Julia Görges, a holandesa Kiki Bertens, a letã Jelena Ostapenko e a britânica Johanna Konta.