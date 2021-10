Rivais, Wesley Safadão se aproxima do irmão de Gusttavo Lima; entenda a polêmica

Wesley Safadão está se aproximando do compositor Luciano Lima, que é irmão de Gusttavo Lima. Nos Stories do Instagram, Luciano repostou um vídeo do cantor soltando a voz ao som de ‘Quero Ver É Me Esquecer’, dos Barões da Pisadinha.

“Olha o homi curtindo nossa moda”, escreveu ele na legenda do post. Luciano Lima ajudou a compor a música, além de ser também autor do hit ‘Recairei’. Entenda a polêmica entre Wesley Safadão X Gusttavo Lima Desde 2019 existe rumores de uma rivalidade entre os cantores. Na época, Gusttavo Lima reclamou, sem citar nomes, mais deixando no ar que um artista teria agendas sempre muito parecidas com as dele. Ou seja, dando uma indireta para Wesley. Em uma entrevista para Erlan Bastos, Safadão afirmou que não existe desentedimentos entre os dois: “Da minha parte, não. Eu entendo muito bem que o único concorrente que eu tenho, sou eu mesmo”, disse o artista na ocasião. Só o Gusttavo lima fazer uma live que ele quer fazer tbm hahaha — Pedro Vieira (@Pedrophvieiraa) April 2, 2021

Saiba mais