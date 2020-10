Rivais tropeçam, e Milan pode disparar na liderança da Série A

SÃO PAULO, 26 OUT (ANSA) – Juventus. Atalanta e Sassuolo, que brigam na parte de cima da tabela, tropeçaram na quinta rodada da Série A do Campeonato Italiano e podem ver o embalado Milan disparar na liderança nesta segunda-feira (26), caso vença a Roma no San Siro.

Na sexta-feira (23), o Sassuolo enfrentou o Torino no estádio Città del Tricolore e escapou da derrota nos minutos finais do duelo. Os gols de Vlad Chiriches e de Francesco Caputo, nos últimos cinco minutos, ajudaram os neroverdi a empatar com o clube granata por 3 a 3.

No dia seguinte, mesmo jogando em casa, a Atalanta sofreu sua segunda derrota consecutiva. Desta vez, os comandados de Gian Piero Gasperini perderam por 3 a 1 para a Sampdoria, que conquistou os três pontos com gols de Fabio Quagliarella, Morten Thorsby e Jakub Jankto.

Assim como a rival Atalanta, a Juventus tropeçou pelo segundo jogo consecutivo. Após o empate em 1 a 1 contra o Crotone, na rodada passada, a Velha Senhora repetiu o mesmo resultado, mas desta vez diante do Hellas Verona, em Turim.

A Inter de Milão, que bateu o Genoa fora de casa por 2 a 0, e o Napoli, que derrotou no sufoco o Benevento pelo resultado de 2 a 1, subiram na tabela da Série A e encostaram no líder Milan. Os napolitanos assumiram a segunda colocação, já os nerazzurri estão em quarto.

O Milan, que está um ponto na frente de Napoli e Sassuolo, enfrentará a Roma no San Siro, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Caso vença os giallorossi, os comandados de Stefano Pioli poderão abrir uma boa vantagem na liderança da liga.

Tabela Com o Milan na liderança somando 12 pontos e tendo um jogo a menos, o top 5 da Série A é composto por Napoli (11 pontos), Sassuolo (11), Inter (10) e Juventus (nove).

A Atalanta, uma das grandes surpresas da temporada passada da Champions League, ocupa a sexta colocação. Atrás dela ainda estão Roma (9º), Fiorentina (10º) e Lazio (12º).

Já Udinese (18º), Torino (19º) e Crotone (20º) ocupam as três posições mais indesejadas da liga italiana. Eles são acompanhados de perto por Bologna, Parma e Genoa. (ANSA).

