Rivais no gelo, Nicole Silveira abraça namorada e se emociona após final no skeleton

Nicole Silveira conquistou a segunda melhor colocação do Brasil em Jogos de Inverno com seu 13º lugar no skeleton, no último sábado (12), na pista de Yanqing. A gaúcha concedeu entrevista ao SporTV logo após a performance e protagonizou outra momento histórico nos Jogos de Inverno.

Ao ver a namorada, Kim Meylemans, na zona mista, a brasileira fez questão de dar um abraço e não segurou a emoção. Adversárias no skeleton, o casal falou sobre a prova e a necessidade de conviver em um relacionamento, mas competir no gelo.

“Foi uma grande aventura disputar essa minha primeira Olimpíada com ela. Tivemos que caminhar juntas sendo concorrentes, mas também tendo um relacionamento. Quando estamos na pista, somos adversárias e, quando estamos fora dela, somos parceiras. Tenho que admitir que ela sempre me ajudou muito ao longo dessa caminhada”, disse Nicole.

A atleta belga disse que ficou triste pelas suas falhas, mas preferiu ressaltar a superação de Nicole para chegar até os Jogos de Inverno.

“As falhas infelizmente acontecem no skeleton. Não fui bem na minha última descida. Estou triste por mim, mas feliz por ela, porque sei como foi difícil a caminhada dela até aqui”, frisou Kim.

Juntas desde o ano passado, Nicole e Kim se conheceram por meio do esporte e lidam com a distância, pois a brasileira vive no Canadá, enquanto a belga vive em seu país natal. A proximidade foi afetada mais ainda por conta de Meylemans ter testado positivo para covid-19 assim que chegou em Pequim.

Nesse sentido, o casal só se viu durante as provas ou na Vila Olímpica durante caminhadas.

“Ela tinha permissão para passear dentre outras coisas, mas só com distanciamento. Foi difícil ficar esse tempo todo na vila olímpica sem a presença dela”, contou a brasileira.

Saiba mais