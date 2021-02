Rivais não perdoam e 4º lugar do Palmeiras no Mundial gera memes; confira

Como a tão esperada final não veio, o Palmerias teve de contentar com a disputa do terceiro lugar nesta quinta-feira (11). No entanto, o jogo contra o Al Ahly terminou em 0 a 0 e a partida foi para disputa de pênaltis. Nas penalidades, o alviverde paulista sofreu novo revés e perdeu por 3 a 2.

Com a derrota para o time egípcio, o verdão é o primeiro sul-americano a ocupar o quarto lugar da competição. Para piorar, o Palmeiras, assim como em 199, deixa o Mundial sem ter feito nenhum gol. No último domingo (7), o Tigres não deu chances para o campeão da Libertadores e venceu por 1 a 0 com gol de Gignac de pênalti.

No Palmeiras, Rony e Luiz Adriano erraram as duas primeiras cobranças. Já Gustavo Scarpa e Gustavo Gómez acertaram as batidas. Os egípcios também desperdiçaram duas cobranças, mas Ajayi fez para o Al Ahly, enquanto Felipe Melo para no goleiro.

Confira alguns dos memes:

GOLS EM MUNDIAIS DE CLUBES



Romarinho: 1

Palmeiras: 0 pic.twitter.com/2e50pV0g43 — Bola Fora (@oficialbolafora) February 11, 2021

HAUAHAUAHUAHAHAHUAHAUAHAUAHUAUA



CHUPA VELLOSO pic.twitter.com/h3K5A4TISJ — Comentarios Sinceros Do Craque Neto (@ComentCrakNeto) February 11, 2021

Felipe Melo perdeu o último pênalti pic.twitter.com/MI0Zd5ibSb — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) February 11, 2021

