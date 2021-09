Rivais em Flamengo e Corinthians, David Luiz e Willian continuam sócios fora de campo Zagueiro e meia-atacante são donos de um restaurante em Londres, capital da Inglaterra

Amigos durante um bom tempo no Chelsea, David Luiz e Willian seguem sendo companheiros, mas fora de campo. Agora rivais no Campeonato Brasileiro, o zagueiro do Flamengo e o meia-atacante do Corinthians são donos de um restaurante londrino, na capital da Inglaterra, onde atuaram por longo período.

Segundo o jornal ‘Extra’, apesar da distância, os jogadores não pretendem vender o estabelecimento. Localizado no bairro de Mayfair, quem segue administrando de perto o restaurante de culinária italiana é o megaempresário Kia Joorabchian, famoso por ter comandado a parceria entre Corinthians e MSI nos anos 2000 e que detêm 75% do restaurante.

O empreendimento de David Luiz e Willian foi aberto em 2018. Desde então, virou point dos boleiros na capital inglesa. Entre os jogadores que já marcaram presença no restaurante estão: N’Golo Kanté, Gabriel Jesus, Neymar, Roberto Firmino e Ronaldo Fenômeno.

– Eu e o David Luiz entramos na sociedade do restaurante com nossa imagem para ajudar a divulgá-lo. Achei uma coisa diferente, já que nunca havia feito isso. É interessante e está dando certo, graças a Deus. O restaurante é italiano, tem pratos muito bons, e eu indico para todas as pessoas que vierem para Londres, com certeza quem vier vai gostar de comer lá. A localização é em Mayfair, que é um bairro muito bom e bem frequentado, e acho que não teria um lugar melhor para abrir um restaurante como esse – disse Willian à ESPN.

– Os jogadores do Chelsea já foram algumas vezes e também jogadores de outros times, como o Felipe Anderson, que hoje está no West Ham, o Fred, do Manchester United, quando esteve em Londres, enfim vários jogadores conhecidos meus frequentam o Babbo e dão uma moral para o restaurante – completou.

