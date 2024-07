Rivais em ‘A Fazenda’, Lucas Souza e Alicia X anunciam projeto em colaboração

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/07/2024 - 20:00 Para compartilhar:

Alicia X e Lucas Souza anunciaram o lançamento de seu novo programa, “Troca Troca”, com estreia prevista para agosto. A atração será exibida semanalmente e destaca a inesperada parceria entre os influenciadores, que eram rivais no reality show “A Fazenda 15“, da Record TV. Apesar das frequentes desavenças durante o confinamento, a amizade floresceu após o término do programa. Um dos primeiros episódios contará com a participação especial de Nicole Bahls.

“Troca Troca” abordará temas como monogamia, poligamia, traição, casamento, família e sexo. Cada episódio contará com convidados especiais, incluindo artistas, psicólogos, terapeutas, sociólogos e especialistas em sexualidade, que proporcionarão debates.

“A ideia veio do Lucas, que sempre quis fazer esse programa, trabalhar como apresentador. Ele me convidou para ser parceira dele, e fiquei muito feliz. Apesar de termos brigado muito n’a ‘Fazenda’ e termos nossas desavenças, aqui fora descobrimos que somos muito parecidos e temos idades próximas, além de pessoas parecidas no nosso meio”, comenta Alicia X.

E acrescenta: “Podem esperar muita diversão. É uma mistura de muitas coisas, mas, acima de tudo, algo que estamos fazendo com o coração. Então, longe de polêmicas e de qualquer outra coisa, estamos focados em trabalho e em ser reconhecidos por isso”.

Os episódios vão ao ar às quartas-feiras, no canal oficial do Programa no YouTube.