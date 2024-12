Rivais da Tesla, fabricantes de carros elétricos BYD, XPeng e Zeekr registram recorde de vendas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/12/2024 - 9:37 Para compartilhar:

Fabricantes chinesas de veículos elétricos e rivais da Tesla, a BYD, XPeng e Zeekr estabeleceram um novo recorde de vendas em novembro, de acordo com relatório publicado neste domingo. Outras montadoras da China, como a Li Auto e a NIO, relataram que as entregas caíram ligeiramente em relação a outubro. No geral, o documento considerou que o mês “foi forte” para as vendas de veículos elétricos no país.

A BYD, principal concorrente da empresa americana de Elon Musk, vendeu 506.804 carros no mês passado, registrando novo recorde, um aumento de 67,9% em relação ao ano anterior e expansão de 0,8% na comparação com outubro. Acredita-se que a fabricante chinesa pode ultrapassar 4 milhões de vendas em 2024, incluindo híbridos.

Já a XPeng – que também bateu um novo recorde – entregou 30.895 veículos elétricos, um aumento de 54,2% em relação ao ano anterior e de 29,2% ante outubro. Ainda, a Zeekr vendeu 27.011 veículos em novembro, um aumento de 106,1% em relação ao ano anterior e de 7,8% na comparação com outubro.

Na contramão, as vendas gerais de veículos elétricos da NIO alcançaram 20.575, expansão de 28,9% em relação a 2023, mas uma queda de 1,9% ante outubro. O mesmo aconteceu com a Li Auto, que realizou 48.740 entregas em novembro, um aumento de 18,8% em relação ao ano anterior, mas uma queda de 5,25% na comparação com outubro. Essa foi a segunda queda consecutiva da Li Auto.

(Com Dow Jones)