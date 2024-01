Rivais criticam Trump às vésperas de primárias republicanas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/01/2024 - 15:01 Para compartilhar:

NOVA YORK, 5 JAN (ANSA) – Às vésperas da largada para as primárias do Partido Republicano para a Casa Branca, os dois principais adversários internos do ex-presidente Donald Trump criticaram o magnata durante sabatina organizada pela rede CNN.

“Eu me apresentei, respondi às perguntas, e vocês me verão no palco do debate da próxima semana. Trump não quer se apresentar para debater”, declarou o governador da Flórida, Ron DeSantis, em referência à ausência do bilionário no encontro.

Além disso, ele insinuou que o ex-mandatário é a favor do aborto, tema que é uma das principais pautas de costumes dos republicanos. “Não acredito que ele seja pró-vida”, reforçou DeSantis.

Já a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley afirmou que é hora de “deixar Trump para trás”.

“Chega de dramas, chega de questões pessoais. Trump foi o presidente certo no momento certo, e eu apoiei suas políticas muitas vezes, mas a realidade é que o caos o acompanha, e não podemos ter um país em desordem e um mundo em chamas enquanto passamos mais quatro anos de caos. Não sobreviveremos”, acrescentou.

O caucus de Iowa, primeira etapa das primárias, está marcado para 15 de janeiro e costuma ser visto como termômetro para avaliar o apoio a postulantes à Casa Branca.

Mesmo envolvido em uma série de problemas com a Justiça, Trump é franco favorito para obter a indicação republicana e aparece com mais de 60% das intenções de voto entre os eleitores do partido em âmbito nacional, contra cerca de 10% de DeSantis e de Haley. (ANSA).

