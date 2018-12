Rivais, Ceará e Fortaleza anunciam reforços para a próxima temporada

Os rivais Fortaleza e Ceará anunciaram nesta segunda-feira reforços para a temporada 2019. Destaque em 2018 por faturar o título da Série B do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza oficializou a contratação do atacante Pedro Júnior, de 31 anos.

O jogador, natural de Santana do Araguaia (PA), estava atuando no futebol oriental. Seu último time foi o chinês Wuhan Zall, com o qual faturou o título da segunda divisão nacional. Antes, passou por Kashima Antlers, Gamba Osaka e Visel Kobe, todos do Japão.

No Brasil, ele defendeu as cores de Cruzeiro, São Caetano, Sport e Vila Nova. A partir de agora, Pedro Júnior vai vestir a camisa da equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni.

Arquirrival do Fortaleza, o Ceará também se destacou neste ano ao obter forte recuperação no Brasileirão, sob o comando do técnico Lisca, que evitou o rebaixamento no Brasileirão. Para 2019, o treinador terá o reforço do meia Felipe Baxola. Será o retorno do jogador de 28 anos ao time cearense.

“A expectativa de vestir a camisa do ‘Vozão’ novamente é enorme. Eu fui muito feliz nesse clube, na minha primeira passagem. O sentimento é de quem retorna para casa. Desejo que 2019 seja um ano de vitórias e que essa torcida maravilhosa possa comemorar muitas conquistas porque é o que ela merece”, declarou o meio-campista, que já jogou por Palmeiras, Bahia, Guarani, Athletico-PR, Figueirense, Ponte Preta e Sanfrecce Hiroshima, do Japão.

Felipe Baxola defendeu o Ceará pela primeira vez em 2016, quando disputou 38 partidas, sendo 35 como titular. Trata-se da 10ª contratação do clube para 2019. O time ainda renovou o contrato de nove jogadores para a nova temporada.