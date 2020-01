Rita Pavone e Tosca disputarão Festival de Sanremo

ROMA, 7 JAN (ANSA) – O diretor artístico do Festival de Sanremo, Amadeus, anunciou que as cantoras Tosca Donati e Rita Pavone completam a lista de participantes da 70ª edição do maior evento musical da Itália, elevando para 24 o número de concorrentes. A surpresa foi revelada na noite desta segunda-feira (6) durante uma edição especial do programa “Soliti Ignoti”, transmitido pela emissora Rai. Além dos nomes das artistas, Amadeus também divulgou as músicas que entrarão na disputa durante o Festival de Sanremo, que acontece entre os dias 4 e 8 de fevereiro. Confira: Anastasio – “Rosso di rabbia” Giordana Angi – “Come mia madre” Bugo & Morgan – “Sincero” Diodato – “Fai rumore” Elodie – “Andromeda” Francesco Gabbani – “Viceversa” Irene Grandi – “Finalmente io” Raphael Gualazzi – “Carioca” Paolo Jannacci – “Voglio parlarti adesso” Junior Cally – “No grazie” Elettra Lamborghini – “Musica (E il resto scompare)” Achille Lauro – “Me ne frego” Le Vibrazioni – “Dov’è” Levante – “Tiki Bom Bom” Marco Masini – “Il confronto” Enrico Nigiotti – “Baciami adesso” Rita Pavone – “Niente (Resilienza 74)” Piero Pelù – “Gigante” Pinguini Tattici Nucleari – “Ringo Starr” Rancore – “Eden” Riki – “Lo sappiamo entrambi” Tosca – “Ho amato tutto” Alberto Urso – “Il sole ad Est” Michele Zarrillo – “Nell’estasi o nel fango” (ANSA)