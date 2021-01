Rita Lobo diz que não troca programa em horário nobre por participação no Masterchef

Depois da saída de Paola Carosella do time de jurados do Masterchef Brasil, alguns nomes estão sendo especulados para participar ao lado de Henrique Fogaça e Érick Jacquin. Uma das apontadas para ficar no lugar da argentina foi Rita Lobo, que comanda o “Cozinha Prática” no GNT.

Porém, a chef negou a mudança para a Band e Masterchef em uma série de stories em sua conta do Instagram, em que falava de si mesma na terceira pessoa. “Ela [Rita] tem um programa diário na televisão no horário nobre, vai trocar por uma participação?”, respondeu quando perguntaram se ela iria para o reality culinário.

