Rita Lee terá exposição com acervo pessoal realizada pelo filho

Na tarde desta quinta-feira (03), João Lee, filho de Rita Lee, anunciou no Instagram que, no próximo semestre, irá lançar uma exposição sobre a carreira e vida da cantora, que econtará com acervo pessoal da matriarca.

“Tá confirmado! Exposição sobre a vida da mama abre segundo semestre no MIS (Museu de Imagem e do Som), em São Paulo! Convido vocês a darem uma espiada nas lembranças que minha mãe guardou dos seus 50 anos trabalhando com música por este mundo afora, quando subia no palco e dividia com o público suas peripécias, cantando e dançando. Tempos inesquecíveis, maravilhosos e divertidos”, disse João na rede social.

A exposição está sendo desenvolvida pela produtora Dançar Markting, com curadoria realizada por João Lee e Roberto de Carvalho, e a direção artística será conduzida pelo jornalista Guilherme Samora.

Veja a publicação de João Lee:

