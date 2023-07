Rita Lee: São Paulo recebe show que reúne sucessos da rainha do rock

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/07/2023 - 20:03 Compartilhe

Com um repertório recheado de grandes sucessos da rainha do rock, Uma homenagem a Rita Lee por Beto Lee (in concert) é o novo show do filho da cantora. O espetáculo ocorre no sábado, 29 de julho, a partir das 20h, no Vibra São Paulo (Avenida das Nações Unidas, 17.955 – Vila Almeida) e promete ser uma grande celebração à carreira de Rita Lee, que faleceu em maio deste ano. Os ingressos custam a partir de R$ 60 e podem ser adquiridos pela internet.

Sucessos como Saúde, Lança Perfume, Ovelha Negra, Ando Meio Desligado, Agora Só Falta Você, On The Rocks, Mania de Você e Banho de Espuma estão no setlist escolhido por Beto.

Além da nostalgia, o evento contará também com presenças especiais como a de Fernanda Abreu, interpretando vários sucessos de Rita Lee, a da Orquestra Sinfônica Villa Lobos, regida pelo Maestro Adriano Machado, e ainda a participação de Luísa Sonza.

“É com enorme prazer que eu irei celebrar a vida e obra da minha mãe. Uma tarefa nada fácil, afinal são décadas de muita história e de muita música. Mas sinto que tudo tem a hora certa para acontecer. E estou pronto para encarar esse projeto como ele merece”, comentou Beto sobre o projeto.

Serviço

Uma homenagem a Rita Lee por Beto Lee (in concert)

Data do evento: 29 de julho de 2023 (sábado).

Horário: (abertura) 20h; (início): 22h.

Ingressos: a partir de R$ 60 pela internet.

Local: Av. das Nações Unidas, 17955 – Vila Almeida, São Paulo – SP.

