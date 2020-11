Rita Lee revela que teve ajuda de Elis Regina para sair da prisão: “Foi um carma louco”

A cantora Rita Lee, de 72 anos, foi entrevistada por Ronnie Von no canal dele no YouTube e relembrou o momento em que foi presa quando estava grávida de seu primeiro filho, em 1976, na Ditadura. No bate-papo, a artista revelou que conseguiu sair da prisão graças a ajuda inesperada de Elis Regina.

E continuou: “Eu fiquei esperando, não sei, uma Nossa Senhora do Rock, e, de repente, vejo a Elis com o João Marcelo, dando a mão para ele, assim tão pequenininho. Ela soltou a mão do filho e me deu um abraço. Perguntou como eu estava, que tinha sabido pelo jornais que eu estava grávida e disse que eu estava muito magra. Aí ela começou a falar duro com os policiais: ‘O que vocês estão fazendo com ela?’. O que ela berrou, o que ela aprontou lá dentro. E você pensa que os caras falavam alguma coisa? Não falavam nada. Ela baixinha cobrando: ‘Eu quero um médico já. Se não vier já, eu chamo a imprensa. Ninguém mexia com a Elis. Ela era do Olimpo. Que mãezona. Mandou que comprassem comida para mim, deu dinheiro e ainda pediu troco (risos). Me ajudou como se fosse uma amiga de infância”.