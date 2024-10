Rita Lee: registro de show no qual ela canta Beatles será lançado em breve; saiba detalhes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/10/2024 - 20:33 Para compartilhar:

O perfil oficial de Rita Lee (1947-2023) no Instagram anunciou que um registro inédito da cantora, batizado de Rita Lee Ao Vivo no Luna Park, será lançado em breve. A gravadora Universal, responsável pelo lançamento, ainda não divulgou maiores detalhes sobre o projeto, mas trata-se da gravação de uma apresentação que a cantora e sua banda fizeram no ginásio argentino, em novembro de 2002.

A base do show é o disco Aqui, Ali, Em Qualquer Lugar, lançado pela cantora um ano antes com músicas dos Beatles, em versões originais e outras com letra em português. Uma delas é Minha Vida, versão para In My Life.

Recentemente, quando Paul McCartney se apresentou em São Paulo, o DJ norte-americano Chris Holmes, responsável pelo set de aquecimento do público, tocou Minha Vida na voz de Rita. A gravação foi muito aplaudida pelo público, no início e no final.

As músicas que entrarão no disco ainda não foram divulgadas. Mas, além das canções do quarteto inglês, Rita também cantou no show alguns sucessos de carreira, como Baila Comigo, Doce Vampiro, Mania de Você e Lança Perfume. Ela também incluiu o bolero Besame Mucho e fez dueto com o músico e compositor argentino Charly Garcia. Juntos, eles cantaram, em inglês, Love Me Do e Help!, ambas de John Lennon e Paul McCartney.

Quando Rita fez essa apresentação em Buenos Aires, que ganhou o nome de Bossa’n Beatles, mesmo nome que o álbum Aqui, Ali e Em Qualquer Lugar recebeu na Argentina, havia 36 anos que ela não tocava para o público de lá. O show virou um especial de televisão apresentado no Brasil pelo canal pago Film & Arts.

Na época, uma matéria do Estadão afirmou que Rita levou seis mil pessoas ao Luna Park e que a cantora ficou quatro dias no país para, além do show, participar de outros compromissos, como uma tarde de autógrafos e receber um Disco de Ouro pela expressiva vendagem do álbum.