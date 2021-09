Rita Lee faz aparição na web após revelar tratamento contra câncer no pulmão

A cantora Rita Lee, de 73 anos de idade, que em maio deste ano revelou estar fazendo tratamento contra um câncer primário no pulmão, reapareceu numa foto posta da pelo marido, o músico Roberto de Carvalho, em seu perfil no Instagram.

Essa é a primeira imagem da artista desde que sua equipe emitiu um comunicado à imprensa falando sobre a doença.

Nesta quinta-feira (23), Lee e Roberto de Carvalho lançaram mais uma parceria da longa e bem-sucedida história do casal na música. Nas redes sociais, o casal anuncioi “Change”, com letra em francês e pitadas de eletrônico.

Vale ressaltar que, também nesta quinta, será inaugurada uma exposição no Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo, com o acervo de Rita. “É muito emocionante. Tem uma parte dessa história que vivi com ela e tem outra que não estava aqui ainda. Então, ver essas roupas, esses momentos tomarem vida, é muito emocionante. São personagens, também, de meus sonhos e imaginação. E é a história de vida da minha mãe. E isso mexe diretamente com minha emoção”, disse o curador João Lee, filho da veterana, sobre o projeto.

Veja a foto de Rita Lee:

