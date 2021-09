Rita Lee da detalhes de tratamento contra câncer de pulmão

Após descobrir um câncer de pulmão, Rita Lee mudou sua rotina. A cantora parou de fumar, e disse, em entrevista ao jornal O Globo, que hoje em dia sente mais “tesão na alma”.

“Já transei para caramba e, agora, tenho mais ‘tesão na alma’. Um prazer que é despertado por um bom livro, meditação, quando tento me comunicar telepaticamente com irmãos das estrelas, com meus rituais espirituais”, declarou.

“Tudo muda o tempo todo. Aos 73 anos, por exemplo, tenho meus cabelos brancos. Já fui loira, já fui ruiva — que era um sol na cabeça — e agora tenho a lua comigo. Sinto também um vetor da vida que transforma o desejo”, continuou. Rita também falou de como está sendo o tratamento do câncer. “Fiz um pacto com o universo, com o Criador, com os ‘seres de luz’, de que ia segurar a barra de ter um câncer no pulmão. Fiz a radioterapia e agora faço quimioterapia. Os exames estão ótimos. Mas fácil não é.”

“Sabia que iria acontecer algo. Quantas vezes não disse que teria de pagar algum pedágio da vida? Era um sopro atrás do outro: ‘Pare de fumar. Você fuma desde os 22 anos, pare agora’. Era como uma luz que acendia no fundo da mente”, finalizou.

