Rita Lee, aos 73 anos, é diagnosticada com tumor primário no pulmão

Nesta quinta-feira (20), a equipe da cantora Rita Lee informou que a artista, de 73 anos, foi diagnosticada com um tumor primário no pulmão.

O comunicado, que foi divulgado através do Instagram da cantora, pontuou que ela descobriu a doença após fazer um check-up no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Rita começará a recuperação com imunoterapia e radioterapia nos próximos dias.

“Nossa Rita submeteu-se a um check-up no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Os exames apontaram um tumor primário no pulmão esquerdo”, explicou o texto.

“Bem assistida por uma junta médica, formada pelo Dr.Óren Smaletez, Prof Dr. José Ribas M. de Campos, Drª Carmen Silva Valente Barbas e Dr. Ícaro Carvalho, já se encontra em casa, e dará sequência aos tratamentos de imuno e radioterapia. Agradecemos as orações e a Luz Divina”, acrescentou o comunicado.

A cantora, que perdeu a mãe por causa do câncer e tinha o risco alto de desenvolver a doença, retirou as mamas em 2010, aconselhada pela sua ginecologista. “Minha ginecologista aconselhou a retirada das mamas, algo que não fez muita diferença, uma vez que as minhas já eram pequenas”, disse ela na época. “Prefiro ficar sem peitos e tranquila a ficar com eles e paranoica”, afirmou.

Instagram will load in the frontend.

Veja também