Rita Guedes diz que perdeu trabalhos com Walcyr Carrasco por fofoca: ‘Eu não tinha nada a ver’

Da Redação 24/08/2022 - 18:56

Rita Guedes revelou que passou por uma situação embaraçosa com Walcyr Carrasco. A atriz contou no podcast Papagaio Falante desta terça-feira (24) que ela e o diretor se desentenderam por uma fofoca feita por um produtor.

Tudo começou quando Rita foi chamada para o elenco de uma peça. Contudo, como ela tinha compromissos nos Estados Unidos, topou participar apenas da estreia, para ajudar na divulgação. O problema foi que o produtor não repassou o combinado para Carrasco.

A produção, que sofreu várias baixas com a desistência de outros artistas, ficou ainda pior com a saída de Rita. “Um dia deram uma nota de que teria uma novela do Walcyr Carrasco e eu faria, e o Walcyr respondeu que eu não iria mais trabalhar com ele. Eu estava nos Estados Unidos, nem sabia. Fiquei muito chateada”, relembrou.

“Como tiveram essas substituições, não teve nada [de apresentação]. Quando eu fui a terceira que precisei sair, o produtor passou uma outra história, foi maldade. Ele nunca chegou pro Walcyr e disse que eu tinha um compromisso. Paguei por algo que eu não tinha nada a ver”, completou.

Mas a história teve um final feliz. Os dois tiveram tempo de conversar e desfazer o mal entendido.