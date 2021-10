Risco em exame antidoping tirou Rodallega de dois jogos pelo Bahia Ausência do atacante colombiano dentre os relacionados para enfrentar Corinthians e Athletico foi explicada pelo Esquadrão

Depois de ter começado com bom aproveitamento a sua trajetória no Bahia, a ausência até então sem maiores detalhes do atacante Rodallega nas listas de relacionados para os embates contra Corinthians e Athletico-PR gerou alguns questionamentos sobre qual seria a motivação.

E o Bahia, através de comunicado, resolveu abrir para o grande público qual foi o motivo da ausência do avante colombiano que estava diretamente relacionado ao risco dele ter problemas com o tradicional exame antidoping realizado após as partidas:

– Diante da situação resolvida, o clube informa que a ausência ocorreu porque o jogador fez uso de uma medicação para tratar um quadro de otite aguda, que poderia resultar em um exame antidoping positivo.

Além do experiente centroavante, quem também voltou a figurar como peça disponível para o agora treinador Guto Ferreira foi o meio-campista Índio Ramírez, atleta que passou por um longo período de recuperação em função de lesão ligamentar no joelho.

