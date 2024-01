AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/01/2024 - 9:19 Para compartilhar:

O risco de tsunami após os fortes terremotos que sacudiram o centro do Japão nesta segunda-feira “passou”, afirmou o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, com sede no Havaí.

“A ameaça de tsunami passou em grande medida”, declarou a agência americana, depois que ondas de mais de um metro de altura atingiram algumas regiões do Japão.

