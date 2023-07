Risco de morte por ataque cardíaco pode dobrar durante ondas de calor, diz estudo

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 27/07/2023 - 2:25 Compartilhe

Certos grupos de pessoas podem ter o dobro do risco de morrer de ataque cardíaco durante ondas de calor e altos níveis de poluição por partículas finas, de acordo com um novo estudo publicado na Circulation, a revista da American Heart Association (AHA).

Os pesquisadores analisaram as especificidades de mais de 202.000 ataques cardíacos ocorridos na província chinesa de Jiangsu entre os anos de 2015-2020.

Eles descobriram que dias com “calor extremo, frio extremo ou altos níveis de poluição do ar por partículas finas” estavam associados a um maior risco de morte por eventos cardíacos.

O estudo se concentrou em Jiangsu, já que a região experimenta uma ampla gama de temperaturas e níveis de poluição por partículas finas, disse um comunicado de imprensa da AHA.

Para determinar quando uma onda de calor estava ocorrendo, os pesquisadores usaram o índice de calor diário, que mede uma combinação de calor e umidade.

O risco de morte foi duas vezes maior durante as ondas de calor de quatro dias que tiveram poluição por partículas finas acima de 37,5 microgramas por metro cúbico, de acordo com os resultados do estudo.

Entre os adultos que morreram de ataques cardíacos, a idade média de morte foi de 77,6 anos, com 52% dos que faleceram com mais de 80 anos.

“Eventos de temperatura extrema estão se tornando mais frequentes, mais longos e mais intensos, e seus efeitos adversos à saúde têm gerado preocupação crescente”, disse o autor sênior Yuewei Liu, MD, PhD, professor associado de epidemiologia na Escola de Saúde Pública de Sun Yat- Sen University em Guangzhou, China, no comunicado de imprensa.

“Outra questão ambiental em todo o mundo é a presença de partículas finas no ar, que podem interagir sinergicamente com temperaturas extremas para afetar adversamente a saúde cardiovascular”, continuou ele.

“No entanto, permanece desconhecido se e como a co-exposição a temperaturas extremas e poluição por partículas finas pode interagir para desencadear um maior risco de morte por ataque cardíaco , que é uma resposta aguda potencialmente provocada por um cenário agudo e um grande desafio de saúde pública. devido à sua carga substancial de doenças em todo o mundo”.

‘Tempestade perfeita’

O Dr. Alexander Postalian, cardiologista do The Texas Heart Institute, não fez parte da pesquisa, mas disse que as descobertas estão de acordo com o que ele observou.

“A exposição ao calor extremo não apenas aumenta o risco individual de exaustão pelo calor e insolação, mas também coloca estresse em seus sistemas cardiovasculares, fazendo com que seus corações trabalhem mais”, disse ele à Fox News Digital.

“Esse aumento do esforço pode aumentar o risco de ataques cardíacos ou insuficiência cardíaca.”

A combinação de calor extremo e poluição extrema é a “tempestade perfeita”, disse Postalian – causando estresse para o sistema cardiovascular de um indivíduo.

“A exposição a qualquer uma dessas situações aumenta o risco de ataques cardíacos e problemas cardíacos”, disse ele.





Mantendo-se seguro em condições extremas

Para ajudar a prevenir o risco de morte por ataque cardíaco, os pesquisadores do estudo recomendaram a redução da exposição a temperaturas extremas e à poluição por partículas finas.

“Estratégias para os indivíduos evitarem efeitos negativos à saúde causados ​​por temperaturas extremas incluem seguir as previsões meteorológicas, ficar dentro de casa quando as temperaturas são extremas, usar ventiladores e ar condicionado durante o tempo quente, vestir-se adequadamente para o clima, hidratação adequada e instalar persianas para reduzir as temperaturas internas, ” disse Liu no comunicado.

“Usar um purificador de ar em casa, usar uma máscara ao ar livre, evitar estradas movimentadas ao caminhar e escolher atividades ao ar livre menos extenuantes também podem ajudar a reduzir a exposição à poluição do ar em dias com altos níveis de poluição por partículas finas”, acrescentou.

Indivíduos com histórico de doença cardíaca ou outros problemas cardiovasculares significativos devem observar dores no peito ou falta de ar, fazer caminhadas mais curtas ao ar livre e limitar o tempo total gasto ao ar livre durante condições de calor extremo, recomendou Postalian.

“Alguns medicamentos, como diuréticos, podem aumentar a probabilidade de desenvolver desidratação”, acrescentou o cardiologista.

“A desidratação pode causar uma queda na pressão sanguínea, criando sensação de tontura, aumentando assim o risco de lesões por quedas – e também pode afetar a função renal”, continuou ele.

“Todos os indivíduos devem beber muitos líquidos para evitar a desidratação.”

As pessoas que tomam medicamentos cardiovasculares ou sofrem de doenças cardíacas devem evitar passar muito tempo em temperaturas acima de 100 graus e devem conversar com seus médicos sobre maneiras de se protegerem de condições climáticas extremas, acrescentou Postalian.

