Risco de contaminação após colisão de dois navios no Mar do Norte que deixou pelo menos 32 feridos

Uma colisão entre um navio de carga e um petroleiro no Mar do Norte, na costa nordeste da Inglaterra, nesta segunda-feira (10), deixou pelo menos 32 feridos, segundo as autoridades britânicas, em um incidente que põe o litoral em risco de contaminação.

As imagens divulgadas pelos canais de televisão britânicos mostram impressionantes colunas de fumaça e chamas, sem que se possam ver as embarcações.

A colisão deixou pelo menos 33 feridos, levados à terra, em Grimsby, e transportados para um hospital, disse à AFP nesta segunda-feira o diretor do porto, Martyn Boyers.

Os feridos chegaram à terra “a bordo de três embarcações” e “as ambulâncias fazem fila no cais” do porto, afirmou, acrescentando que um dos navios estava ancorado no momento da colisão.

O petroleiro envolvido é o “Stena Immaculate”, que estava ancorado no litoral britânico, e o cargueiro “Solong”, segundo a mesma fonte.

Todos os tripulantes do petroleiro, propriedade do armador sueco Stena Bulk e que navega sob bandeira americana, estão vivos, disse Lena Alvling, porta-voz da empresa escandinava.

A companhia americana Crowley, que opera o petroleiro, disse que “o Stena Immaculate foi atingido por um navio porta-contêineres Solong”, acrescentando que um tanque de transporte de querosene havia “se rompido” e a tripulação evacuou após várias explosões.

Segundo informações da imprensa, o “Solong”, pertence à empresa alemã Reederei Köpping, tem bandeira portuguesa e saiu no início desta segunda-feira do porto escocês de Grangemouth, em direção a Rotterdã (Países Baixos).

A operação de resgate estava sendo coordenada pela Guarda Costeira do Reino Unido.

– “Grande preocupação” no Greenpeace –

A própria Guarda Costeira anunciou o risco de contaminação após o choque.

“Está sendo realizada uma avaliação da provável resposta necessária contra a contaminação”, acrescentou o porta-voz do organismo.

Todos os movimentos de embarcações foram “suspensos” no estuário do Humber, que desemboca no Mar do Norte, segundo a Associação de Portos Britânicos (ABP).

A ABP, que opera os portos de Hull e Immingham na região, acrescentou que estava “ajudando a Guarda Costeira”.

A Royal National Lifeboat Institution (RNLI) informou que houve “incêndio nos dois barcos”.

O ramo britânico da organização ambientalista Greenpeace expressou sua “grande preocupação” com a notícia.

“Nossos pensamentos estão com todos os afetados pelo incidente e com os serviços de emergência que estão respondendo à situação”, acrescentando que “ainda é muito cedo para avaliar a extensão dos danos ambientais”.

“No caso de um vazamento de petróleo ou qualquer perda de carga perigosa, a velocidade da resposta será crucial para limitar qualquer impacto”, disse um porta-voz do Greenpeace.

– Colisões no Mar do Norte –

Segundo um comunicado da Guarda Costeira britânica, a equipe de resgate “mobilizou um helicóptero de resgate, assim como botes salva-vidas, uma aeronave e embarcações próximas capazes de combater os incêndios”.

“Estou preocupada com a colisão entre dois navios no Mar do Norte nesta manhã, disse no X a ministra britânica dos Transportes, Heidi Alexander.

O Mar do Norte registrou várias colisões nos últimos dez anos.

Há dois anos, dois navios de carga colidiram na costa do arquipélago alemão de Heligoland. Três pessoas morreram e outras duas desapareceram no mar.

