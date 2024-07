Risco de chuva na cerimônia de abertura preocupa organização da Olimpíada de Paris-2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2024 - 11:35 Para compartilhar:

A condição meteorológica surge como uma ameaça à majestosa cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, que será realizada rio Sena, tradicional ponto turístico da capital francesa, nesta sexta-feira.

As últimas previsões meteorológicas indicam chances de chuva para o dia do evento. O Meteo-France, serviço meteorológico francês, prevê céu nublado a partir do meio-dia, com chuva fraca pela manhã. O tempo deve melhorar à tarde, mas o serviço alertou, nesta quinta-feira, a possibilidade de chuva para a região de Paris à noite, quando acontece a cerimônia de abertura.

Em caso de chuva, a cerimônia deverá continuar conforme planejado. O evento tem previsão de duração que supera as três horas de acordo com a organização do evento. “Neste momento, não se pode descartar o risco de chuva durante a cerimônia de abertura”, afirmou Meteo-France. “As previsões ainda não foram confirmadas”, completou o órgão responsável pelo serviço do tempo.

No entanto, houve boas notícias: o serviço informou que a sexta-feira deve ser caracterizada como uma agradável noite de verão. As temperaturas devem ficar em torno de ficarão em torno de 22º graus.

Nesta edição dos Jogos Olímpicos, ao invés do tradicional desfile até ao estádio, cerca de 10.500 atletas vão navegar pelo Sena a bordo de mais de 90 barcos durante seis quilômetros.