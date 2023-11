Risco de cheias em Veneza aumenta por mudanças climáticas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/11/2023 - 12:42 Para compartilhar:

VENEZA, 17 NOV (ANSA) – Um estudo publicado pela revista Nature Climate Atmospheric Science apontou que os alagamentos na cidade de Veneza, na Itália, são cada vez mais recorrentes e graves.

O levantamento, que foi realizado por institutos nacionais e estrangeiros, também indicou que as intensidades cada vez maiores das cheias são provocadas pelas mudanças climáticas.

Os especialistas destacaram a eficácia do sistema de barreiras contra inundações de Veneza, chamado de Mose, que impediu a “acqua alta” de desencadear consequências mais graves ao município italiano.

“Os resultados que obtivemos destacaram claramente a ligação entre mudanças na circulação atmosférica e o aumento da gravidade dos eventos de cheias, sublinhando a crescente vulnerabilidade de Veneza às alterações climáticas”, disse Tommaso Alberti, pesquisador do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV).

“As análises sobre o Mose revelaram sua eficácia em termos de custos e benefícios na contenção dos efeitos da cheia e do aumento progressivo do nível do mar que em Veneza é pelo fenômeno de subsidência”, acrescentou o italiano.

Já Marco Anzidei, outro pesquisador do INGV, indicou que o objetivo é continuar compreendendo cada vez mais os impactos das enchentes em Veneza. (ANSA).

