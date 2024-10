Ripple e Mercado Bitcoin firmam parceria para pagamentos internacionais

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/10/2024 - 14:15 Para compartilhar:

A Ripple, fornecedora de infraestrutura de ativos digitais, lança nesta quinta-feira no Brasil o Ripple Payments, uma solução de pagamentos que permite que empresas aproveitem o blockchain para pagamentos internacionais. O produto promete maior rapidez e menores custos de forma segura. O Mercado Bitcoin (MB), plataforma de ativos digitais será o primeiro cliente no Brasil que utilizará esse serviço.

Segundo a Ripple, os clientes poderão movimentar fundos em todo o mundo 24 horas por dia, durante todos os dias da semana, podendo realizar pagamentos em minutos, tornando a movimentação mais eficiente. “A ideia do produto é fornecer uma transferência simplificada por meio da experiência da Ripple, nosso parceiro internacional especializado em pagamentos internacionais”, diz Jordan Abud, chefe do setor bancário do MB.

O Mercado Bitcoin pretende usar a ferramenta para melhorar suas operações internas de tesouraria entre o Brasil e Portugal. Futuramente, está nos planos do MB oferecer os pagamentos internacionais para clientes corporativos e de varejo. “Um dos diferenciais é o uso de uma conta não residente, permitindo que os usuários paguem diretamente em reais, proporcionando uma melhor experiência ao cliente”, explica o MB em nota.

“A Ripple Payments oferece recursos para as empresas cripto, permitindo simplificar as operações, otimizar a liquidez e, finalmente, melhorar as margens por meio da liquidação de pagamentos em tempo real”, diz Silvio Pegado, diretor administrativo da Latam na Ripple.