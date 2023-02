RIOGaleão discute com governo alternativas para administração do Tom Jobim

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/02/2023 - 18:49 Compartilhe

Após reunião com o Ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, nesta sexta-feira, 10, o consórcio RIOgaleão informou em nota que manterá conversas sobre alternativas quanto ao futuro da administração do Aeroporto Internacional Tom Jobim. O consórcio é formado pela Changi, de Cingapura, e Infraero.





A concessionária também reitera que vai manter atenção especial durante o período de carnaval, quando o aeroporto recebe um grande número de turistas nacionais e internacionais.

“O RIOgaleão segue com o compromisso de atuar com excelência operacional e de segurança já reconhecidas, e segue trabalhando para o desenvolvimento comercial do aeroporto, maior equipamento urbano do Rio de Janeiro”, disse o consórcio em nota.





