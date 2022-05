Rio+30 já conta com 180 ONGs parceiras de todo o mundo

Evento que acontece em outubro na capital fluminense, com apoio da Prefeitura e patrocínio de diferentes entidades privadas e do terceiro setor, rememora o sucesso da Eco 92 olhando para o futuro

A Cúpula dos Povos Rio+30 já está com 180 ONGs, movimentos sociais, coletivos e redes de porte nacional e internacional confirmados. O evento marca três décadas da realização da Rio Eco 92, acontecerá no Rio de Janeiro de 17 a 19 de outubro deste ano, com apoio da prefeitura da capital e patrocínio de diferentes entidades do terceiro setor e da iniciativa privada.

A edição acontecerá na Praça Mauá, nos Museus do Amanhã e de Arte do Rio, e aproveitará o movimento para dar voz a pauta ambiental em um período de enorme retrocesso em políticas de proteção social e ambiental no país, que tem sido criticado pelos principais governos do mundo.





Entre as 180 instituições estão a Coordenação Nacional de Entidades Negras (Conen); Fridays for the Future Brasil e Greenpeace Brasil.