Rio vai entregar 5 mil máscaras para profissionais de saúde do estado

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) começou a distribuir hoje (1º) 5 mil máscaras do tipo Face Shield para hospitais e unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Os equipamentos, considerados pela comunidade acadêmica e científica um importante Equipamento de Proteção Individual (EPI) no combate à covid-19, para uso e segurança dos profissionais de saúde. O material foi doado pelo Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA) e pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).

“Todo material será doado a unidades de saúde, e tenho absoluta certeza que esse apoio terá um grande impacto positivo no enfrentamento ao novo coronavírus. Com a sociedade mobilizada, vamos vencer essa guerra”, disse o secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos Quero.

As primeiras máscaras foram entregues à direção do Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel, zona norte do Rio, uma das unidades de referência ao combate ao novo coronavírus no estado. Outras unidades hospitalares do estado contempladas são: Adão Pereira Nunes, Alberto Torres, Azevedo Lima, Carlos Chagas, Getúlio Vargas, Instituto Estadual do Cérebro, Hemorio, Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro, Anchieta, Zilda Arns, São Sebastião, Instituto Estadual de Doenças do Tórax Ari Parreiras, Hospital da Mulher Heloneida Studart, Roberto Chabo, João Baptista Caffaro, Pedro Ernesto e a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap).

As UPAs contempladas são: Marechal Hermes, Tijuca, Botafogo, Copacabana, Ricardo de Albuquerque, Realengo, Bangu, Colubandê, Magé, Fonseca, Santa Luzia, Campos, Caxias II (Sarapuí), Queimados, Campo Grande I e II, Nova Iguaçu I (Cabuçu), Mesquita, Maré, Irajá, Engenho Novo, Botafogo (em Nova Iguaçu), Santa Cruz, Itaboraí, Taquara, Caxias (Parque Lafaiete), Penha, Gericinó, Ilha do Governador e São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.