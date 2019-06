Rio: tiroteio assusta moradores e deixa ao menos um ferido no Vidigal

Um intenso tiroteio assustou moradores do morro do Vidigal, na zona sul do Rio, na manhã deste sábado, 15. Pelo menos uma pessoa ficou ferida. Segundo informações da Polícia Militar, houve confronto entre policiais e criminosos durante uma operação conduzida na comunidade por agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Vidigal e do Grupamento de Intervenções Táticas (GIT) das UPPs.

Uma pessoa ferida foi levada ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, bairro vizinho, com ferimentos nas mãos e no rosto provocados pela detonação de um artefato explosivo. Ainda não há informações sobre prisões ou apreensões.