Rio Tinto sofre queda de 43% no lucro do 1º semestre; em Londres, ação cai 1,6%

A mineradora anglo-australiana Rio Tinto informou nesta quarta-feira que teve lucro líquido de US$ 5,12 bilhões no primeiro semestre de 2023, valor 43% menor do que o ganho apurado em igual período do ano passado, à medida que os preços de commodities recuaram em meio à desaceleração da recuperação econômica da China.

O lucro subjacente – que desconsidera alguns itens – caiu para US$ 5,72 bilhões entre janeiro e junho, ante US$ 8,66 bilhões na primeira metade do ano passado, e ficou abaixo da previsão de analistas, de US$ 5,85 bilhões.

A Rio Tinto, segunda maior mineradora do mundo, também declarou dividendo interino de US$ 1,77 por ação, equivalente a 50% do resultado subjacente.

Por volta das 4h30 (de Brasília), a ação da Rio Tinto caía 1,6% na Bolsa de Londres. Antes da divulgação do balanço, no mercado australiano, o papel da mineradora encerrou o pregão de quarta em alta de 1,37%. Fonte: Dow Jones Newswires.

