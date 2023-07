Rio Tinto prevê fortes vendas de minério de ferro, mas corta projeções para outros produtos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/07/2023 - 9:07 Compartilhe

A Rio Tinto, segunda maior mineradora do mundo em valor de mercado, está mais otimista em relação à sua produção de minério de ferro este ano, mas cortou projeções para várias outras commodities que produz, incluindo alumina e cobre refinado.

Em relatório divulgado nesta quarta-feira, a empresa disse esperar agora que embarques de minério de ferro a partir de suas operações na Austrália em 2023 fiquem na metade superior de sua projeção original de 320 milhões a 335 milhões de toneladas.

No segundo trimestre, a Rio Tinto embarcou 79,1 milhões de toneladas de minério de ferro de suas minas australianas, 1% menos do que em igual período do ano passado. O resultado do período foi afetado por manutenção programada no porto de Dampier e pelo descarrilamento de um trem, detalhou a mineradora.

Por outro lado, a Rio Tinto cortou projeções de produção de várias outras commodities. No caso da alumina, por exemplo, a empresa acredita que produzirá 7,4 milhões a 7,7 milhões de toneladas este ano. A previsão anterior era de 7,7 milhões a 8 milhões de toneladas. Já para o cobre refinado, a mineradora reduziu sua projeção para 160 mil a 190 mil toneladas, ante uma faixa anterior de 180 mil a 210 mil toneladas.

Por volta das 8h30 (de Brasília), a ação da Rio Tinto caía 1% na Bolsa de Londres. No mercado australiano, em Sydney, o papel da mineradora fechou em baixa de 0,74% nesta quarta-feira.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias