Rio Tinto investirá US$ 498 milhões para fortalecer fornecimento de cobre no Utah

A Rio Tinto anunciou, nesta terça-feira, 20, um investimento de US$ 498 milhões em operação no Estado norte-americano de Utah para fortalecer o fornecimento de cobre nos Estados Unidos. Com o financiamento, a mineradora visa fornecer infraestrutura de desenvolvimento em uma área conhecida como North Rim Skarn, parte da operação Kennecot que fica próxima à cidade de Salt Lake City.

A produção está marcada para começar em 2024, e deverá aumentar ao longo de dois anos, entregando cerca de 250 mil toneladas de cobre extraído adicional nos próximos 10 anos, junto com operações a céu aberto.

A Rio Tinto havia aprovado, em setembro de 2022, o capital de desenvolvimento de US$ 55 milhões para iniciar a mineração subterrânea na área de Lower Commercial Skarn.

De acordo com a empresa, a produção subterrânea da planta começou em fevereiro e é esperado que forneça aproximadamente 30 mil toneladas de cobre adicional extraído até 2027.

“Esses dois investimentos apoiarão a Kennecott na construção de uma mina subterrânea de classe mundial que alavancará a tecnologia de veículos elétricos a bateria (BEV), após um teste bem-sucedido em 2022”, afirmou a empresa em comunicado.

