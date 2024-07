Rio Tinto investe US$ 179 mi em células de fundição de alumínio sem carbono em planta no Canadá

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2024 - 21:13 Para compartilhar:

A Rio Tinto anunciou US$ 179 milhões em investimentos para instalar células de fundição de alumínio sem carbono na sua planta de Arvida, em Quebec, no Canadá. Segundo comunicado feito pela empresa, será construído uma planta piloto, que terá como proprietários a própria companhia e o governo do Quebec, que investirá US$ 106 milhões, totalizando US$ 285 milhões para a nova unidade.

A planta vai utilizar a primeira licença de tecnologia da joint venture Elysis, formada pelas gigantes do mercado de alumínio Rio Tinto e Alcoa. A tecnologia é capaz de eliminar todas as emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE) do processo de fundição do metal, sendo a primeira técnica que produz oxigênio como subproduto.

Segundo o comunicado da Rio Tinto, a operação piloto é considerada um passo crítico na jornada de aprendizado da multinacional em direção à industrialização em grande escala da tecnologia Elysis.

A planta terá capacidade para produzir até 2.500 toneladas de alumínio de qualidade comercial por ano, sem emissões diretas de gases de efeito estufa, com a primeira produção prevista para 2027. Ela estará localizada ao lado da fundição de Arvida, permitindo o uso do atual fornecimento de alumina e instalações da unidade.

“Este investimento fortalecerá a posição de liderança da Rio Tinto na indústria de alumínio de baixo carbono e responsável na América do Norte, com nossas fundições alimentadas por hidroenergia e nossa capacidade de reciclagem”, afirmou o diretor-executivo de Alumínio da Rio Tinto, Jérôme Pécresse.