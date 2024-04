Rio Tinto assumirá a reabilitação da mina fechada de urânio na Austrália

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/04/2024 - 21:43 Para compartilhar:

A Rio Tinto assumirá a reabilitação da mina fechada de urânio Ranger, no Território do Norte da Austrália, que pertence à Energy Resources of Australia.

A Rio Tinto, que detém cerca de 86,3% das ações da Energy Resources of Australia, disse que levará cerca de três meses até que esteja gerenciando totalmente a reabilitação da mina, que fica em terras de propriedade do povo indígena Mirarr e é cercada pelo patrimônio mundial – listado como Parque Nacional de Kakadu.

A mina Ranger foi fechada há mais de uma década, e a Energy Resources of Australia posteriormente arquivou planos para cavar um novo poço que pudesse acessar minério de urânio em maiores profundidades.

Em Setembro do ano passado, a Energy Resources of Australia disse que esperava que os custos totais para a reabilitação da Ranger excedessem materialmente a sua estimativa anterior de até 2,2 bilhões de dólares australianos.

