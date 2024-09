Rio Tinto anuncia plano para aumentar margem de lucro em alumínio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/09/2024 - 10:45 Para compartilhar:

A anglo-australiana Rio Tinto, segunda maior mineradora do mundo em valor de mercado, anunciou um plano para impulsionar a margem de lucro e o retorno sobre capital de suas operações de alumínio até 2030. Como parte da estratégia, a empresa buscará reduzir custos, ampliar sua presença em alumínio reciclado e migrar para fontes de energia renovável de menor custo.

Em comunicado divulgado na noite da terça-feira, 24, a Rio Tinto avaliou que o mercado mundial de alumínio tem uma forte perspectiva por causa de seu papel na eletrificação. Desta forma, a mineradora prevê que a demanda global por alumínio crescerá 3% ao ano entre 2023 e 2028, com destaque para a América do Norte, onde a expansão anual no mesmo período deverá ser de 4%.

“O (alumínio) reciclado provavelmente será responsável por cerca de metade desse crescimento na demanda”, ressaltou a empresa.

Por volta das 9h46 (de Brasília), a ação da Rio Tinto chegou a subir 0,71% na Bolsa de Londres. No mercado australiano, o papel da mineradora fechou em alta de 3,7% nesta quarta-feira.

*Com informações da Dow Jones Newswires