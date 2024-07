Rio Tinto amplia lucro semestral em 13,5% ante igual período de 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/07/2024 - 20:37 Para compartilhar:

A Rio Tinto teve lucro líquido de US$ 5,81 bilhões nos seis primeiros meses de 2024, um aumento de 13,50% ante igual período de 2023, de acordo com balanço divulgado nesta terça-feira. O lucro diluído por ação foi de US$ 3,54, o que representou aumento de 0,57 na mesma comparação.

A segunda maior mineradora do mundo em valor de mercado teve receita de US$ 26,8 milhões no primeiro semestre de 2024, um crescimento de 1% sobre o mesmo período de 2023.

Segundo o comunicado da Rio Tinto, o aumento da produção e dos preços mais altos do cobre ajudaram a compensar a queda na produção e dos preços do minério de ferro.

“A Rio Tinto é consistentemente muito lucrativa e está crescendo”, disse Jakob Stausholm, executivo-chefe da mineradora. “Isso está sendo impulsionado pelos investimentos disciplinados que estamos fazendo para fortalecer nossas operações e progredir nos principais projetos de crescimento orgânico lucrativo”, complementou.