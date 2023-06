Rio Tinto afirma que trem de minério de ferro autônomo descarrilou na Austrália Ocidental

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/06/2023 - 13:34 Compartilhe

A Rio Tinto anunciou que um trem autônomo que transportava minério de ferro de suas operações no remoto noroeste da Austrália para um porto descarrilou no final do sábado e que esforços para recuperar os vagões descarrilados estão em andamento.

Em comunicado, a Rio Tinto disse que está investigando o incidente e notificou as autoridades reguladoras.

“O regulador aprovou a recuperação do local e o trabalho para recuperar os vagões descarrilados começou”, disse a empresa.

Cerca de 30 vagões descarrilaram a cerca de 20 quilômetros da cidade portuária de Dampier, na região de mineração de Pilbara, na Austrália Ocidental, disse a Rio Tinto. Segundo a empresa, ninguém ficou ferido. Fonte: Dow Jones Newswires.

