Um princípio de rebelião ocorre neste momento no Centro de Socioeducação Dom Bosco, voltado à internação de menores infratores, na Ilha do Governador, zona norte do Rio.

Imagens da Globonews mostram jovens com os rostos cobertos por camisetas brancas no telhado do pavilhão. Não há informações sobre reféns ou feridos

A Polícia Militar foi acionada. Homens do 17º Batalhão estão no local.