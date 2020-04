Rio tem mais uma noite de protestos contra presidente Bolsonaro

O Rio de Janeiro teve mais uma noite de protestos contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) neste sábado (18). Panelaços foram ouvidos em vários bairros da capital como Laranjeiras, Cosme Velho, Copacabana, Leme e Botafogo, todos na zona sul. Além de bater panelas, moradores gritavam “fora, Bolsonaro”.

A população vem protestando contra Bolsonaro há cerca de um mês, em resposta ao seu posicionamento contrário ao isolamento social, que vem sendo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), assim como pelo ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e especialistas, como forma de combate à disseminação do coronavírus.

Mais cedo, neste sábado, apoiadores de Bolsonaro fizeram uma carreata na cidade. Eles circularam pela zona sul da capital fluminense munidos de bandeiras do Brasil e com apoio de um carro de som.

A manifestação interditou o trânsito no Aterro do Flamengo, na altura do Monumento aos Pracinhas, no Centro. Também causou lentidão na orla, em bairros como Ipanema e Leblon. Os manifestantes pediam o fim das medidas de distanciamento social.