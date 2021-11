Rio revê bloco e mínimo em novo leilão de saneamento

O novo leilão de concessão de serviços de água e esgoto prestados pela Cedae, a estatal fluminense, ocorrerá em 29 de dezembro, com lance mínimo de R$ 1,16 bilhão, menos da metade do pretendido na fase de consulta pública (R$ 2,5 bi), segundo edital publicado ontem. O investimento previsto em obras é de R$ 4,7 bi.

Segundo Nicola Miccione, secretário de Estado da Casa Civil do Rio, a menor outorga fixa mira aumentar a competitividade do leilão, principalmente após a inclusão de municípios com operações financeiramente deficitárias no bloco ofertado.

O leilão prevê a concessão do bloco 3, não arrematado no certame de abril. O bloco cresceu na nova concessão. Antes, incluía seis cidades do interior. Agora, abrange parte da capital e outros 20 municípios.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

