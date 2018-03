Rio registra 112 casos de febre amarela em 2018, com 51 mortes

A febre amarela já matou 51 pessoas no Estado do Rio de Janeiro em 2018, conforme boletim divulgado nesta sexta-feira, 2, pela Secretaria Estadual de Saúde. O número de casos chegou a 112.

Vinte e um municípios do Estado do Rio registram pelo menos um caso de febre amarela. A capital não está entre eles. Angra dos Reis disparou como o município com mais casos: 25, com 12 mortes. Valença é o vice-líder, com 18 casos e seis mortes. Em seguida, vêm Teresópolis (13 ocorrências e seis óbitos), Nova Friburgo (10 casos e quatro mortes), Duas Barras (10 ocorrências e dois óbitos), Sumidouro (sete casos e duas mortes), Cantagalo (cinco ocorrências e três óbitos), Rio das Flores (três casos e duas mortes), Engenheiro Paulo de Frontin e Trajano de Moraes (ambos com dois casos e duas mortes em cada), Carmo, Mangaratiba, Maricá, Miguel Pereira, Paty do Alferes e Vassouras (duas ocorrências e um óbito em cada município), Cachoeiras de Macacu, Paraíba do Sul, Piraí e Rio Claro (uma caso e uma morte em cada) e Petrópolis (uma ocorrência).

O Estado do Rio registra 11 casos de macacos mortos pela febre amarela: em Niterói, Angra dos Reis, Barra Mansa, Valença, Miguel Pereira, Volta Redonda, Duas Barras, Paraty, Engenheiro Paulo de Frontin, Araruama e Seropédica.