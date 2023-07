Rio recebe exposição sobre a obra provocadora do artista Banksy

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 13/07/2023 - 10:23 Compartilhe

Depois de passar pela Europa, Austrália e Estados Unidos, a exposição The Art of Banksy: Without Limits chega ao Rio de Janeiro, após uma temporada em São Paulo, onde será exibida desta quinta-feira (13) a 24 de setembro no VillageMall, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

The Art of Banksy: “Without Limits” reúne mais de 150 obras do artista de rua, entre gravuras, fotos, litografias, esculturas, murais e instalações de vídeo, feitas especificamente para esta edição. Um documentário em vídeo oferece aos visitantes informações sobre a vida e a obra do artista cuja identidade permanece uma incógnita.

As obras estão distribuídas em 14 ambientes, incluindo uma sala dedicada à Ucrânia, com suas intervenções mais recentes feitas em uma área bombardeada na guerra com a Rússia. Suas obras têm forte teor político e social de crítica ao consumismo exacerbado e às guerras.

“A mostra foi preparada para que, em vários momentos, as pessoas consigam se sentir inseridas no ambiente de algumas de suas criações, estejam com ele no momento e no local em que sua arte foi gerada”, disse Rafael Reisman, diretor artístico da exposição. “Banksy é um artista que provoca curiosidade. O fato de ele ser um artista anônimo provoca até nos outros artistas um certo ciúme pela grandiosidade de alguém que ninguém sabe quem ele é”.

Banksy é um celebrado artista de rua britânico que usa sua arte para questionar os valores da sociedade. Suas obras estão espalhadas por várias cidades do mundo, como Bristol, Londres, Los Angeles, Nova York, Paris, Nova Orleans, e também em países como Ucrânia e Palestina, entre outros.

Banksy (Robin Banks) nasceu em Bristol, Inglaterra, supostamente em 28 de julho de 1974, segundo a imprensa britânica, mas essas informações nunca foram comprovadas.

Ele esconde o rosto e aparece sempre com um capuz. O mistério sobre sua identidade é mantido com a ajuda de um grupo de colaboradores que chega a montar tapumes ao redor do artista para proteger sua identidade.

A arte de Banksy começou a surgir em Bristol no fim dos anos 1980 e seus murais são encontrados facilmente nas ruas de sua cidade. Nos anos 1990, suas obras chamaram a atenção pelo uso da técnica do estêncil, em que se aplica o desenho através de um corte no papel por onde passa a tinta, garantindo rapidez no trabalho. Em suas obras, o artista, além de pintar figuras irônicas e frases de efeito em paredes de prédios e muros, deixa mensagens carregadas de conteúdo social e político.

Banksy visitou a Palestina algumas vezes e em todas deixou sua arte espalhada pelos muros da cidade, entre elas o mural Soldier Throwing Flowers (2005), que mostra um homem com o rosto coberto por um lenço atirando um ramo de flores em vez de um coquetel molotov, e Stop and Search (2007), pintado em Bethlehem, onde o artista inverte os papéis ao expor um soldado encostado no muro sendo revistado por uma menina.

The Art of Banksy: Without Limits pode ser visitada de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 12h às 22h. Os ingressos variam de R$ 50 a R$ 120 – preços da entrada inteira –, dependendo do dia da semana e da modalidade de agendamento.

