Rio recebe exposição imersiva e sensorial sobre café

SÃO PAULO, 12 NOV (ANSA) – O café, a bebida mais consumida no mundo depois da água, ganhará protagonismo em uma mostra inédita. “Café: Através dos Sentidos” oferecerá uma experiência sensorial e imersiva ao público entre 14 de novembro e 22 de fevereiro de 2025, no Polo Cultural ItalianoRio, na capital fluminense.

Com entrada franca, o evento promete despertar os cinco sentidos de todas as faixas etárias através de um longo percurso que retrata a história do café, métodos de extração e de preparo, sustentabilidade e curiosidades.

Além disso, faz uma homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Brasil, que muito contribuiu com o desenvolvimento da cultura cafeeira no país.

Para estimular a imersão sensorial, dentro de um cubo fechado, os visitantes assistirão a um vídeo com áudio que retrata o processo da colheita dos grãos. No telão, do lado de fora, será exibido um vídeo com a temática do café italiano, dando ênfase ao expresso. Outros filmes, como a rota do fruto pelos continentes, também integram a mostra.

Já para aguçar o olfato e a audição, o público poderá tocar nos grãos de café expostos em diferentes estágios do processo de produção, além de saborear balas de café dispostas em um balcão.

Utensílios históricos, como um artefato original usado para a cerimônia do café na Etiópia, ferramentas e aparelhos variados também poderão ser manuseados.

Totens informativos com 15 temas trazem os métodos de extração e de preparo, além de curiosidades. Ali, o público poderá ter acesso a uma seleção musical de compositores brasileiros, saber como o café foi fonte de inspiração para a criação literária e visualizar uma simulação da estocagem das sacas.

Um destes totens traz a reprodução da pintura “Colheita de Café”, de Cândido Portinari, realizada em 1958, que retrata uma cena de trabalho dessa cultura. (ANSA).