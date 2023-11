Rio recebe 8ª edição da Semana da Cozinha Italiana no Mundo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/11/2023 - 15:50 Para compartilhar:

RIO DE JANEIRO, 10 NOV (ANSA) – Entre os dias 13 e 18 de novembro, o Rio de Janeiro recebe a oitava edição da Settimana Della Cucina Italiana nel Mondo (Semana da Gastronomia Italiana no Mundo), promovida pelo Consulado-Geral da Itália e o Instituto Italiano de Cultura.

O evento ocorre simultaneamente em cerca de 300 cidades no mundo e, na Cidade Maravilhosa, a programação prevê a reabertura de um restaurante temporário com menu exclusivo no horário do almoço, feira enogastronômica, aulas de culinária e degustação de vinho.

Em 2023, o tema da Settimana é “À mesa com a cozinha italiana: bem-estar com sabor”. A edição homenageia a região do Piemonte, no norte do país, famosa por sua produção de vinhos e pelas trufas brancas de Alba, uma das iguarias mais raras e caras do mundo. Com isso, o foco vai à dieta mediterrânea, considerada nutritiva, deliciosa e saudável.

Para apresentar as especialidades da gastronomia do Piemonte à capital fluminense, foi escolhido o chef Massimo Camia, dono de uma estrela Michelan, que dará aulas de culinária e assinará o menu do jantar de gala.

Já o restaurante temporário ficará no Terraço da Casa D’Italia, no centro da cidade e com vista panorâmica para os cartões postais cariocas. O menu será de responsabilidade do chef Michele Petenzi, do restaurante Alloro al Miramar, da rede Windsor Hotéis.

No almoço, ele funcionará de terça a sexta-feira, das 11h30 às 15h30, com menu fixo entre R$ 75 e R$ 140. À noite, terá jantar, degustação de vinho e noite de pizzas. Haverá ainda o aperitivo all’italiana, o happy-hour típico do país: na terça-feira, com uma consumação mínima de R$ 50, os clientes terão um buffet de comidas típicas servido à vontade.

Também está prevista programação em praça pública: o local escolhido foi a Praça Itália, também no centro, no cruzamento entre as avenidas Beira-Mar e Presidente Antônio Carlos. O local vai receber a Junta Local, promovendo uma feira enogastronômica com produtos típicos do Bel Paese.

Também estará lá o Espaço Exposições, com a mostra O Mapa das Conexões, promovida pela ITA Airways em parceria com a ANSA, mostrando as conexões entre Brasil e Itália; Rio e Roma, em diversas áreas da vida. A praça ainda receberá um seminário sobre alimentação saudável e será o palco da festa de encerramento, ao som de um DJ.

No Rio, a realização terá o patrocínio da Tim Brasil e da ITA Airways e com o apoio do restaurante Alloro al Miramar, do Zona Sul, da illy , da EnoEventos, da Junta Local , do Instituto Europeu de Design (IED RIO), da revista Comunità Italiana e da Ordem dos Cavaleiros da Trufa e dos Vinhos de Alba – Seção do Rio de Janeiro.

No Rio, a realização terá o patrocínio da Tim Brasil e da ITA Airways e com o apoio do restaurante Alloro al Miramar, do Zona Sul, da illy , da EnoEventos, da Junta Local , do Instituto Europeu de Design (IED RIO), da revista Comunità Italiana e da Ordem dos Cavaleiros da Trufa e dos Vinhos de Alba – Seção do Rio de Janeiro.

A programação completa está disponível no site do Consulado Geral da Itália no Rio de Janeiro. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias