Rio recebe 13ª edição de festival de cinema LGBTQIA+

SÃO PAULO, 17 JUN (ANSA) – Entre os dias 4 e 10 de julho o Rio de Janeiro receberá a 13ª edição do Rio LGBTQIA+ 2024 – Festival Internacional de Cinema, uma celebração de diversidade e inclusão através de mais de 90 filmes brasileiros e internacionais. O evento tem o apoio institucional do Instituto Italiano de Cultura do Rio de Janeiro.

Os filmes escolhidos pelo público e pelo júri serão premiados pela Naymovie e pelo CTAv – Centro Técnico Audiovisual.

As salas participantes serão os cinemas 1 e 2 do CCBB RJ, juntamente com o Instituto Cervantes RJ.

O filme de abertura será Duino, uma coprodução italiana, americana e argentina. É uma história de amadurecimento que acompanha Matias, um cineasta argentino gay na casa dos 40 anos, na luta com um filme inacabado inspirado em seu primeiro amor por Alexander, um amigo sueco que ele conheceu em uma escola nos anos 90.

Vinte e cinco anos depois, Matias embarca em uma jornada para encontrar o final de sua história, encontrando-se cara a cara com Alexander.

O festival promete oferecer uma experiência imersiva completa com a presença de diretores, produtores e atores dos filmes, além de uma série de debates e encontros sobre questões importantes para a comunidade LGBTQIA+. (ANSA).