Rio realizará Salão Estadual de Turismo após seis anos

A cidade do Rio de Janeiro voltará a sediar o Salão do Turismo. O evento vai acontecer nos dias 22 a 25 de deste mês no Armazém 2 do Píer Mauá, no Centro da capital fluminense.

A expectativa é que mais de 30 mil pessoas passem pelo local. A última edição do evento no Rio aconteceu em 2013, há seis anos atrás.

Quem passar pelo local poderá conferir diversas manifestações culturais e produtos típicos de diferentes localidades do estado. Além disso, haverá informações disponíveis sobre as regiões fluminenses: Costa Verde, Costa do Sol, Baixada Fluminense, Região Serrana e Vale do Café, entre outras.

A iniciativa é realizada pela Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro e tem o objetivo de divulgar as atrações de nosso estado.