Rio Preto Weilers vence Guarulhos Rhynos e é tricampeão paulista de futebol americano Partida foi bastante disputada e definida nos últimos instantes







Um dos times mais fortes do FABR, o Rio Preto Weilers conquistou o tricampeonato estadual, na tarde deste domingo (31/7), ao vencer o Guarulhos Rhynos, por 28 a 20, no estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto. O time rio-pretense conquistou o título de forma invicta e tendo vencido os sete jogos na competição.

Além do título deste ano, o Rio Preto Weilers conquistou a taça também em 2017 e 2019 – que foi a última edição do torneio que ficou paralisado em função da pandemia do Covid-19.

A partida teve excelente público e o Guarulhos Rhynos saiu na frente no placar. Naquela que é a jogada mais mortal do FABR, o quarterback Catullo Goes passou para Vinicius Seiya marcar o primeiro touchdown da partida. João Paulo Lustosa acertou o extra point. No entanto, o time da casa conseguiu empatar a decisão ainda no primeiro quarto em uma quarta descida na linha de 38 jardas.

O QB Cody Lamoreaux encontrou Igor Daniel, que marcou o primeiro TD dos donos da casa. O melhor kicker em aproveitamento do FABR em 2022, Adolfo “Ganso” Braga acertou o chute e empatou o jogo. No segundo quarto, os Weilers ficaram à frente do placar. Assim como no primeiro TD, a conexão entre Cody Lamoreaux e Igor Daniel. Mais uma vez, Adolfo “Ganso” Braga converteu o ponto extra. A partida foi para o intervalo com 14 a 7 para os donos da casa.

E MAIS:

No segundo tempo, a conexão entre Cody Lamoreaux e Igor Daniel rendeu mais um touchdown para o Rio Preto Weilers. Adolfo “Ganso” Braga acertou mais um extra point. 21 a 7 para o time da casa.

Na sequência, o Guarulhos Rhynos diminuiu com uma corrida de Edimarcos Silva. Desta vez, o chute não foi bom. O placar marcava 21 a 13.

Em partida bastante inspirada do ataque, nova conexão entre Cody Lamoreaux e Igor Daniel rendeu mais seis pontos para os Weilers. Novamente, Adolfo “Ganso” Braga converteu o extra point. 28 a 13 era o placar do jogo neste momento.

No último quarto, Guarulhos Rhynos foi para o tudo o nada. Catullo Goes encontrou Paulinho Santos, que marcou mais um TD na partida. João Paulo Lustosa acertou o ponto extra. O placar ficou 28 a 20.

No final do jogo, o Guarulhos Rhynos quase conseguiu um TD, que iria por fogo no confronto. Catullo Goes lançou para Henrique Bigode, que conseguiu segurar a bola, mas muito marcado, não conseguiu colocar os dois pés no chão, o que não configurou a recepção. Desta forma, o Rio Preto Weilers conquistou o tricampeonato estadual.

Os quatro touchdowns na partida renderam a Igor Daniel, do Rio Preto Weilers, o prêmio de MVP da final da SPFL.

Outros dois campeões na SPFL

​

O São Bernardo Avengers é o novo campeão da Série Ouro da SPFL. Em duelo bastante disputado, a equipe do ABC paulista bateu, na tarde desse sábado (30/7), o Mauá Vikings, por 13 a 10, no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo.

Pela Série Prata, o Cruzeiro Guardians conquistou a taça na manhã desse sábado (30/7), ao derrotar o Rhynos Academy, por 14 a 9, no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo. A vitória foi conquistada de virada nos minutos finais da partida.

E MAIS: